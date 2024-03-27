Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masjid Megah Mirip Taj Mahal, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:51 WIB
Masjid Megah Mirip Taj Mahal, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!




Taj Mahal di India merupakan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun siapa sangka, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terdapat masjid yang begitu indah menyerupai gaya arsitektur Taj Mahal.

Uniknya lagi, masjid yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini, mirip seperti Taj Mahal di India.

Terdapat kolam yang mengarah ke laut Natuna dan di belakang masjid terdapat Gunung Ranai yang berdiri dengan gagah.

Dibangun tahun 2007 lalu, Masjid Agung Natuna ini berdiri di atas lahan seluas 15.500 meter persegi.

Masjid ini merupakan yang terbesar dan termegah kedua di Kepulauan Riau yang memiliki banyak kubah, termasuk 20 kubah yang disusun dalam tiga tingkatan.

Masjid Agung Natuna ini bisa menampung sedikitnya 5 ribu jemaah.

