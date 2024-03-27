Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 11 Pati Polri, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport untuk 10 Perwira Tinggi (Pati), dan kenaikan pangkat pengabdian untuk 1 Pati Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, hal itu berdasarkan Surat Telegram Nomor: STR/817/III/KEP./2024 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pati Polri dan Nomor: STR/818/III/KEP./2024 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pati Polri.

"Hari ini Rabu, 27 Maret 2024 dilaksanakan pelantikan kenaikan pangkat Pati Polri," kata Trunoyudo melalui keterangan resminya, Rabu (27/3/2024).

Berikut daftar nama-nama Pati Polri yang mengalami kenaikan pangkat:

1. Komjen. Pol. Drs. Setyo Budiyanto, M.Si Jabatan Pati Itwasum Polri (Penugasan pada Kementerian Pertanian);

2. Irjen. Pol. Drs. Taufik Pribadi, M.Si Jabatan Widyaiswara Kepolisian Tk. I Sespim Lemdiklat Polri;

3. Irjen. Pol. Dr. Rudi Antariksawan, S.H., S.I.K., M.Si. Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri;