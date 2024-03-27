Bukber ATVSI Dihadiri Ketua KPI hingga Anggota DPR

JAKARTA - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menggelar buka puasa bersama di Studio Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta pada Rabu (27/3/2024). Adapun kegiatan tersebut diisi oleh berbagai kegiatan, mulai dari mendengarkan nyanyian yang dibawakan oleh Meli dan Selfi LIDA, buka tausiyah, hingga buka puasa bersama.

Kegiatan itu dibuka dengan pembukaan nyanyian dari penyanyi jebolan Liga Dandut Indonesia, Meli dan Selfi yang membawakan lagu Tobatlah Tobat, Semua Merasa Sendiri, dan Ya Maulana. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum ATVSI Imam Sudjarwo, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Acara itu pun berisi Tausiyah dan doa buka bersama yang dibawakan oleh Rena dan Reni jebolan AKSI ASIA 2024. Kegiatan buka puasa bersama itu lantas diakhiri dengan ramah tamah.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan berbagai lembaga televisi hingga lembaga pers lainnya yang ada di Indonesia itu pun diwarnai kehangatan. Para perwakilan saling bersilaturahmi dan tak sedikit yang saling berfoto bersama.

