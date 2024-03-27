Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukber ATVSI Dihadiri Ketua KPI hingga Anggota DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:08 WIB
Bukber ATVSI Dihadiri Ketua KPI hingga Anggota DPR
Bukber ATVSI (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menggelar buka puasa bersama di Studio Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta pada Rabu (27/3/2024). Adapun kegiatan tersebut diisi oleh berbagai kegiatan, mulai dari mendengarkan nyanyian yang dibawakan oleh Meli dan Selfi LIDA, buka tausiyah, hingga buka puasa bersama.

Kegiatan itu dibuka dengan pembukaan nyanyian dari penyanyi jebolan Liga Dandut Indonesia, Meli dan Selfi yang membawakan lagu Tobatlah Tobat, Semua Merasa Sendiri, dan Ya Maulana. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum ATVSI Imam Sudjarwo, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Acara itu pun berisi Tausiyah dan doa buka bersama yang dibawakan oleh Rena dan Reni jebolan AKSI ASIA 2024. Kegiatan buka puasa bersama itu lantas diakhiri dengan ramah tamah.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan berbagai lembaga televisi hingga lembaga pers lainnya yang ada di Indonesia itu pun diwarnai kehangatan. Para perwakilan saling bersilaturahmi dan tak sedikit yang saling berfoto bersama.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR KPI Bukber ATVSI ATVSI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174774//ikan-MPqz_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, DPR Desak UMKM Dilibatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174402//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-3XqT_large.jpg
Aktivis Global Sumud Flotilla Ditangkap, DPR: Israel Langgar Hukum Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174341//ilustrasi-yhCH_large.jpg
Asap Rokok Bakal Ganggu Parisiwata Bali, Wisatawan Diminta Bijak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050//puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961//ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173325//makan_bergizi_gratis-1kUa_large.jpg
Imbas KLB Bandung Barat, DPR Minta Porsi MBG per Dapur Dibatasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement