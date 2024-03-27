Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ajukan Kasasi, KPK Lawan Vonis Banding Rafael Alun Trisambodo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:36 WIB
Ajukan Kasasi, KPK Lawan Vonis Banding Rafael Alun Trisambodo
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi melawan vonis banding, terhadap mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menuturkan, kasasi itu dilakukan agar penyitaan terhadap asep Rafael Alun yang berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisa berjalan secara optimal.

“Menjadi komitmen KPK agar aset-aset yang berasal dari hasil korupsi maupun TPPU yang dinikmati para pelaku korupsi yang salah satunya Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dapat dikembalikan pada negara melalui aset recovery,” kata Ali Fikri, Rabu (27/3/2024).

Ali menjelaskan, upaya hukum kasasi itu telah dilayangkan melalui jaksa KPK Arjuna BS Tambunan melalui Panitera Muda Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Ali menyebut, pihaknya menyoroti vonis banding yang diterima Rafael. Dalam putusan itu, terdapat sejumlah aset Rafael Alun dan keluarga yang sempat disita kemudian diputuskan untuk dikembalikan.

“Tim Jaksa tetap yakin bahwa beberapa aset dalam putusan sebelumnya yang diputus untuk dikembalikan tersebut adalah hasil korupsi yang dilakukan Terdakwa,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174921//kpk-vkhl_large.jpg
KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Korupsi Jalan Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174899//kpk-2yFu_large.jpg
KPK Kembalikan Alphard yang Disita dari Noel Ebenezer, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174852//nadiem_makarim-i168_large.jpg
Dibantarkan di RS, Begini Kondisi Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174850//kpk-ywTX_large.jpg
KPK Periksa Elvizar Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174385//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-KVRy_large.jpg
KPK Bantah Panggil Nikita Mirzani: Laporan Masih Ditelaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174289//kpk-3pYx_large.jpg
200 Nama Calon Pejabat Kementerian Haji dan Umrah Di-Tracking KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement