SBY Titip Pesan Perubahan ke Prabowo : Perbaiki Sistem Pemilu di Indonesia!

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menitipkan pesan penting kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal perubahan dan perbaikan sistem pemilu ke depan.

Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Partai Demokrat dengan Prabowo di Ballroom Hotel St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

"Pemilu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia, kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan in you Bapak Prabowo we trust," kata SBY dalam sambutannya.

SBY menilai kontestasi Pemilu 2024 ongkos politiknya makin besar hingga maraknya politik uang.

"Pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik, di satu sisi ada good news tetapi di sisi lain ada bad news, yang mengganggu pikiran kita adalah Pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran, demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi," ujarnya.