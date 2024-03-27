Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polhukam Sebut Bakal Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Mahasiswa Korban TPPO di Jerman

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:26 WIB
Menko Polhukam Sebut Bakal Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Mahasiswa Korban TPPO di Jerman
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebut bakal membentuk tim khusus untuk menangani kasus mahasiswa yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) modus ferienjob dipekerjakan sebagai kuli di Jerman.

"Sudah pasti akan kita bentuk (tim khusus)," kata dia saat ditemui dalam kunjungan safari ramadhan di Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Sewon, Bantul, Rabu (27/03/2024).

Di samping itu, Hadi mengatakan Kemenko Polhukam juga akan memberikan pendampingan kepada kampus yang mahasiswanya menjadi korban kejahatan tersebut. Pihaknya mendorong kampus agar segera menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita juga memberikan pendampingan agar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang di luar negeri itu bisa segera selesai," lanjutnya.

