HOME NEWS NASIONAL

Dapat Hadiah Lukisan Karya SBY, Prabowo: Saya Carikan Tempat Terbaik Mungkin di Istana Presiden

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:43 WIB
Dapat Hadiah Lukisan Karya SBY, Prabowo: Saya Carikan Tempat Terbaik Mungkin di Istana Presiden
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) terpilih nomor urut 2, Prabowo Subianto menerima sebuah lukisan bergambar 'batu karang dihempas ombak' karya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara buka puasa bersama dan silahturahmi di Ballroom Hotel St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (27/3/2024).

Prabowo menyebut akan mencarikan tempat terbaik untuk memasang karya lukisan dari SBY tersebut. Ia pun menyebut berencana untuk memasang di Istana Presiden jika nantinya resmi dilantik.

"Saya akan carikan tempat yang terbaik pak untuk lukisan ini (tepuk tangan), mungkin di Istana Presiden (sambut sorak sorai elit dan kader Demokrat)," kata Prabowo.

Prabowo menilai SBY yang juga sahabat satu almamater di Akademi Militer (Akmil) itu menghormatinya. Ia menyebut lukisan itu sebuah kehormatan baginya.

"Jadi pak SBY begitu menghormati saya, dengan tangan bapak sendiri memberi lukisan bagi saya kehormatan yang luar biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiahkan karya lukisan miliknya bergambar batu karang dihempas ombak ke Calon Presiden (Capres) terpilih nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
      
