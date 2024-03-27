Adem, Momen Ganjar-Mahfud Bersalaman Akrab dengan Kubu Prabowo-Gibran Usai Sidang PHPU

JAKARTA - Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD beserta Tim Hukum rampung melaksanakan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Ganjar dan Mahfud beserta tim hukum terlihat akrab dengan Tim Pembela Prabowo-Gibran yang menjadi pihak terkait dalam sidang ini.

Pantauan di lokasi, persis setelah sidang ditutup oleh Hakim Konstitusi, Ganjar pun terlihat berdiri menyalami Tim Hukum-nya sendiri yang berada di belakangnya. Tak lama setelahnya, Ganjar pun langsung bergeser ke arah meja Tim Pembela Prabowo-Gibran.

Capres berambut putih itu kemudian menyalami pengacara-pengacara senior itu mulai dari Yusril Ihza Mahendra hingha Otto Hasibuan. Ganjar juga tak lupa menyalami anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran yang duduk di belakang Yusril.

Setelah Ganjar bersalaman, Mahfud dan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis pun turut mengikuti. Mereka kemudian terlihat bersalaman akrab satu sama lain, mereka juga terlihat melempar senyum.

Pasca bersalaman, Ganjar, Mahfud dan Todung terlihat keluar secara bersamaan. Mereka kemudian langsung menemui awak media yang telah menunggu.

Dalam kesempatannya, Todung menyampaikan bahwa permohonan PHPU bukan semata-mata dilakukan untuk mencari menang dan kalah. Lebih jauhnya, hal itu demi menyalamatkan demokrasi Indonesia.

"Masa depan kita bergantung pada sikap kenegarawanan MK," tandasnya.

Sebelumnya, Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendampingi langsung Tim Hukum Ganjar-Mahfud untuk melakukan sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).