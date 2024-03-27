Menengok Keajaiban Ramadhan di Tanah Para Nabi

DAMASKUS - Suriah atau yang lebih akrab dijuluki dengan Tanah Para Nabi sebab histori yang mencatat bahwa para manusia pilihan sejak Nabiyullah Ibrahim Alaihissalam hijrah sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang saat masa mudanya ke Bumi Syam adalah salah satu negara di benua Asia bagian barat, yang bersebelahan dengan Laut Mediterania, dan diapit oleh Lebanon dan Turki di barat dan utara, juga Yordania dan Palestina di bagian selatan.

Negara yang dominan oleh iklim yang panas sebab sebagian besar wilayahnya adalah bukit dan padang pasir yang kering, meski begitu negara ini tetap memiliki 4 musim yang secara teratur setiap tahunnya, dan ketika musim dingin tiba, tak jarang butiran salju ikut merayakan tanah ini.

Sejak abad ke-7, Suriah dikuasai oleh dinasti-dinasti islam, sebut saja Umawiyyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, juga Ottoman, sehingga akan banyak sekali peninggalan serta situs bersejarah yang masih ada hingga saat ini, khususnya dari Dinasti Bani Umawiyyah, seperti Jami’ Al Umawi, Sahah Al Umawiyyin dengan Monumen Pedang Damaskusnya yang ikonik.

(Ramadhan di Tanah Para Nabi)

Keajaiban Ramadhan

Sebagai perantau yang tinggal di negara yang jauh dari kampung halaman, sudah tentu akan ada berbagai kejadian serta peristiwa yang sebelumnya tidak ditemukkan seperti halnya di tanah air tercinta, Indonesia.

Adzani Wildan Muslim, yang akrab disapa Adzan, adalah salah satu dari 197 mahasiswa Indonesia di Suriah, menceritakan bahwa ia turut merasakan perbedaan yang nyata antara ramadhan di Suriah dengan di Indonesia, ia melihat berbagai keajaiban yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelum menapakkan kakinya di Tanah Para Nabi ini.