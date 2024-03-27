Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menengok Keajaiban Ramadhan di Tanah Para Nabi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:57 WIB
Menengok Keajaiban Ramadhan di Tanah Para Nabi
Ramadhan di tanah para nabi (Foto: PPI Suriah)
A
A
A

 

DAMASKUS - Suriah atau yang lebih akrab dijuluki dengan Tanah Para Nabi sebab histori yang mencatat bahwa para manusia pilihan sejak Nabiyullah Ibrahim Alaihissalam hijrah sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang saat masa mudanya ke Bumi Syam adalah salah satu negara di benua Asia bagian barat, yang bersebelahan dengan Laut Mediterania, dan diapit oleh Lebanon dan Turki di barat dan utara, juga Yordania dan Palestina di bagian selatan.

Negara yang dominan oleh iklim yang panas sebab sebagian besar wilayahnya adalah bukit dan padang pasir yang kering, meski begitu negara ini tetap memiliki 4 musim yang secara teratur setiap tahunnya, dan ketika musim dingin tiba, tak jarang butiran salju ikut merayakan tanah ini.

Sejak abad ke-7, Suriah dikuasai oleh dinasti-dinasti islam, sebut saja Umawiyyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, juga Ottoman, sehingga akan banyak sekali peninggalan serta situs bersejarah yang masih ada hingga saat ini, khususnya dari Dinasti Bani Umawiyyah, seperti Jami’ Al Umawi, Sahah Al Umawiyyin dengan Monumen Pedang Damaskusnya yang ikonik.

ramadhan

(Ramadhan di Tanah Para Nabi)

Keajaiban Ramadhan

Sebagai perantau yang tinggal di negara yang jauh dari kampung halaman, sudah tentu akan ada berbagai kejadian serta peristiwa yang sebelumnya tidak ditemukkan seperti halnya di tanah air tercinta, Indonesia.

Adzani Wildan Muslim, yang akrab disapa Adzan, adalah salah satu dari 197 mahasiswa Indonesia di Suriah, menceritakan bahwa ia turut merasakan perbedaan yang nyata antara ramadhan di Suriah dengan di Indonesia, ia melihat berbagai keajaiban yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelum menapakkan kakinya di Tanah Para Nabi ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement