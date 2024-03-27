Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Jadi Otak Dugaan Korupsi Komoditas Timah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |23:14 WIB
Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Jadi Otak Dugaan Korupsi Komoditas Timah
Kejagung tetapkan Harvey Moeis tersangka korupsi timah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung menyebut bahwa tersangka Harvey Moeis (HM), yang merupakan istri Sandra Dewi aktif menghubungi Riza Pahlevi (RZ) selaku eks Direktur PT Timah Tbk sejak 2018 - 2019. Komunikasi keduanya dilakukan untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah PT Timah.

"Sekira tahun 2018 - 2019 saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu saudara MRPP atau Saudara RZ dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi, Rabu (27/3/2024).

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Riza Pahlevi dan Hervey Moeis melakukan kesepakatan untuk mengakomodir pertambangan liar. Dalam kesepakatan itu, keduanya membuat rekayasa dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

"Kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
