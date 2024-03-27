Hujan Akan Guyur DKI Jakarta Siang dan Malam Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (27/3/2024). Hujan terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada siang dan malam hari.

"Waspadai Potensi Hujan disertai Kilat/ petir pada siang - malam hari," demikian peringatan dini dari BMKG.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan. Namun saat siang, hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan wilayah administratif di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara cuacanya cerah berawan.

Lalu pada malam hari, hujan disertai petir terjadi Jakbar, Jakpus, dan Jakut. Sementara Jaksel, Jaktim, dan Kepulauan Seribu diguyur hujan ringan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 24 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan udara 80-100 persen.

