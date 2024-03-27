Kecelakaan 5 Kendaraan di Gerbang Tol Halim, Truk hingga Mobil Listrik

JAKARTA - Sebanyak lima kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim Utama menuju Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024). Kendaraan yang terlibat kecelakaan saling tumpuk akibat kecelakaan tersebut.

Dalam video yang beredar, terdapat beberapa kendaraan seperti truk, mobil listrik, mobil boks, dan beberapa mobil lainnya. Beberapa kendaraan yang mengalami ringsek.

Salah satu pengemudi mobil pribadi berwarna merah terlihat dituntun keluar dari mobil dengan memegang tangan. Sementara satu pengemudi mobil listrik mengaku keluar dengan selamat.

"Itu ada yang beru keluar tangannya patah kayaknya. Itu gak ada otangnya? Oh bapak selamat ya alhamdulillah," kata pembuat video dikutip, Rabu (27/3/2024).

Call Center Jasa Marga, Rizky mengarakan terdapat lima kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun tersebut. Kendaraan tersebut saling bertubrukan dan menumpuk.

"Kendaraan yang terlibat itu ada 5 kendaraan. Posisinya di gerbang Tol sendiri," kata Rizky.

Beberapa kendaraan yang terlibat keelakaan kecelakaan dalam bertubrukan. Sementara kecelakaan sendiri terjadi di toga gadu tol terpisah.

"Kecelakaan sendiri, berada di gardu 2,3 dan 4 terpisah-pisah," ujarnya.