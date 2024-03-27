Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun 5 Kendaraan di Gerbang Tol Halim, 4 Orang Alami Sesak Dada

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:51 WIB
Kecelakaan Beruntun 5 Kendaraan di Gerbang Tol Halim, 4 Orang Alami Sesak Dada
Kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim libatkan 5 kendaraan (Foto : Instagram/@tmcpoldametro)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan terjadi di Gerbang Tol Halim arah ke Bekasi, Rabu (27/3/2024).

Hingga saat ini, Call Center Jasa Marga, Rizky mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari kecelakaan tersebut.

Dikutip dari akun Instagram @tmpoldametro, tidak ada korban jiwa dari kecelakaan tersebut.

"Telah terjadi kecelakaan beruntun di depan gate tol Halim dari arah bekasi ke tol dalam kota, tidak ada korban jiwa," tulis petugas TMC Polda Metro Jaya seperti dikutip.

Namun, ada sejumlah pengendara yang terlibat kecelakaan tetap dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Saat ini sedang dalam penanganan petugas kepolisian," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518/direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement