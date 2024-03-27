Kecelakaan Beruntun 5 Kendaraan di Gerbang Tol Halim, 4 Orang Alami Sesak Dada

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan terjadi di Gerbang Tol Halim arah ke Bekasi, Rabu (27/3/2024).

Hingga saat ini, Call Center Jasa Marga, Rizky mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari kecelakaan tersebut.

Dikutip dari akun Instagram @tmpoldametro, tidak ada korban jiwa dari kecelakaan tersebut.

"Telah terjadi kecelakaan beruntun di depan gate tol Halim dari arah bekasi ke tol dalam kota, tidak ada korban jiwa," tulis petugas TMC Polda Metro Jaya seperti dikutip.

Namun, ada sejumlah pengendara yang terlibat kecelakaan tetap dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Saat ini sedang dalam penanganan petugas kepolisian," tulis petugas.

(Angkasa Yudhistira)