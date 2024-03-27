5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Tak Ada Korban Jiwa

JAKARTA - Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan di Gerbang Tol Halim Utama dari arah Bekasi, Rabu (27/3/2024). Hanya saja, terdapat empat orang yang mengalami sesak dan telah dilarikan ke Rumas Sakit (RS) terdekat.

Dilansir dari akun Instagram resmi TMCPoldaMetro tidak ada korban jiwa dalam periwita kecelakaan beruntun tersebut. Hanya saja terdapat empat oranh yang mengalami sesak di bagian dada dan telah dievakuasi.

"Kecelakaan beruntun di depan gate tol Halim dari arah bekasi ke tol dalam kota, tidak ada korban jiwa, 4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat," tulis keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).

Belum dijelaskan penyebab pasti kevelkaaan yang fiduga melibatkan lima kendaraan tersebut. Pihak kepolisan masih menangani kasus tersebut.

"Saat ini sedang dalam penanganan petugas Kepolisian," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat lima endaraan yang terlibat kecelakaan saling tumpuk akibat kecelakaan tersebut. Kendaraan tersebut saling bertubrukan dan bertumpuk.

"Kendaraan yang terlibat itu ada 5 kendaraan. Posisinya di gerbang Tol sendiri," kata Call Center Jasa Marga, Rizky.