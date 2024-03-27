Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Tak Ada Korban Jiwa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:56 WIB
5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim, Tak Ada Korban Jiwa
Kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim libatkan 5 kendaraan (Foto : Instagram/@tmcpoldametro)
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan di Gerbang Tol Halim Utama dari arah Bekasi, Rabu (27/3/2024). Hanya saja, terdapat empat orang yang mengalami sesak dan telah dilarikan ke Rumas Sakit (RS) terdekat.

Dilansir dari akun Instagram resmi TMCPoldaMetro tidak ada korban jiwa dalam periwita kecelakaan beruntun tersebut. Hanya saja terdapat empat oranh yang mengalami sesak di bagian dada dan telah dievakuasi.

"Kecelakaan beruntun di depan gate tol Halim dari arah bekasi ke tol dalam kota, tidak ada korban jiwa, 4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat," tulis keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).

Belum dijelaskan penyebab pasti kevelkaaan yang fiduga melibatkan lima kendaraan tersebut. Pihak kepolisan masih menangani kasus tersebut.

"Saat ini sedang dalam penanganan petugas Kepolisian," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat lima endaraan yang terlibat kecelakaan saling tumpuk akibat kecelakaan tersebut. Kendaraan tersebut saling bertubrukan dan bertumpuk.

"Kendaraan yang terlibat itu ada 5 kendaraan. Posisinya di gerbang Tol sendiri," kata Call Center Jasa Marga, Rizky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518/direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement