HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, 3 Gardu GT Halim Utama Ditutup Sementara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |10:39 WIB
7 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, 3 Gardu GT Halim Utama Ditutup Sementara
Gerbang Tol Halim (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati mengatakan sebanyak tiga unit gardu Gerbang Tol (GT) Halim Utama, Jakarta ditutup sementara imbas peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan.

Ia mengimbau pengendara dapat memilih rute perjalanan lain dan terus mengupdate informasi lalu lintas imbas kecelakaan beruntun tersebut.

"Imbas dari kecelakaan tersebut, tiga gardu tol Halim Utama ditutup sementara dan mengoptimalkan kapasitas gardu yang dapat beroperasi. Untuk menghindari kepadatan, pengguna jalan diimbau dapat mengantisipasi rute perjalanan dan memantau update kondisi Informasi Lalu Lintas," kata Widiyatmiko dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Widiyatmiko memastikan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan beruntun tersebut hanya saja dua orang luka ringan dilarikan ke RS Polri Kramatjati.

"Sejauh ini terdata sebanyak tujuh kendaraan terlibat dalam kecelakaan, tidak ada korban jiwa namun dua orang alami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit POLRI untuk penanganan luka. Seluruh kendaraan yang terlibat sedang didata dan saat ini sedang dalam penanganan petugas di lapangan," ucapnya.

