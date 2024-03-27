Pemprov DKI Bakal Tutup JLNT Casablanca pada Pukul 00.00-04.00 WIB

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI akan melakukan penutupan terbatas, akses Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca di Jakarta Selatan selama dua pekan ke depan, pada Pukul 00.00-04.00 WIB pada kedua arahnya.

"Terkait rencana penutupan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca, karena banyaknya pelanggaran kendaraan bermotor roda dua yang dilarang melintas di JLNT Casablanca khususnya pada malam hari dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, selain itu pada malam hari JLNT tersebut sering menjadi lokasi balap liar sepeda motor yang menimbulkan korban jiwa," ujar Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (27/3/2024).

Penutupan terbatas JLNT Casablanca Kota Administrasi Jakarta Selatan pada pukul 00.00 sampai dengan 04.00 WIB di kedua sisi, yaitu sisi Barat (Citywalk) maupun sisi Timur (Mall Kota Casablanca).

Penutupan sementara dilakukan bersamaan dengan penutupan U-turn (putaran balik) Citywalk di Jalan KH Mas Mansyur Habib Usman Mufti, Jakarta Pusat, pada 1-15 April 2024 mendatang. Sebagai rute alternatif, kendaraan dari arah barat (Tanah Abang) maupun arah timur (Casablanca) dapat melalui jalur bawah Jalan Prof Dr Satrio.

Sementara itu, kendaraan dari arah timur (Casablanca) yang akan ke timur/utara (Sudirman) dapat menggunakan putaran timur-timur di depan Apartemen Cassadomaine sejauh 600 meter dari putaran existing.

Kemudian untuk arus kendaraan dari arah barat (Tanah Abang) yang akan ke barat (Perjernihan) dapat menggunakan putaran Barat di depan Intiland sejauh 500 meter. Sedangkan yang akan menuju ke selatan (Senayan) dapat menggunakan putaran barat-barat di depan Wihara Amurva Bhumi sejauh kurang lebih 1 kilometer dari putaran existing.