Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosok Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim, Masih 18 Tahun dan Tak Punya SIM

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:01 WIB
Sosok Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim, Masih 18 Tahun dan Tak Punya SIM
Truk rusak usai terlibat kecelakaan beruntun di GT Halim Utama, Jakarta Timur (Foto: Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pengemudi truk ugal-ugalan yang diduga memicu kecelakaan beruntun tujuh kendaraan di Gerbang Tol (GT) Halim Utama, Jakarta Timur, Rabu (27/3/2024). Sang sopir berinisial MI berusia 18 tahun.

Dari pemeriksaan polisi diketahui kalau MI ternyata belum punya Surat Izin Mengemudi (SIM). Polisi juga mengetes urinenya, tapi negatif narkoba.

"Sangat disayangkan pengemudi truk masih umur 18 tahun dan tidak punya SIM, agar para pemilik truk harus concern terhadap para pengemudinya jangan sampe menyebabkan hilang jiwa di jalan raya," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman seperti dikutip dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro.

 BACA JUGA:

"Terduga tersangka sudah diamankan pihak kepolisian," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa truk engkel dikemudikan MI terlibat kecelakaan beruntun di GT Tol Halim Utama pagi tadi. Kecelakaan diduga dipicu oleh truk bermuatan sofa itu ugal-ugalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement