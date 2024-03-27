Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Diduga karena Sopir Truk Ngebut

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:11 WIB
Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Diduga karena Sopir Truk <i>Ngebut</i>
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Polisi menyebut kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol Halim menuju Jakarta karena sopir truk memacu kendaraan dengan kencang.

"Dia (sopir truk) memacu kendaraannya dengan kencang, dan di di Gerbang Tol Halim ini ada antrean sehingga dia menerobos hingga mendorong kendaraan lain," kata Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, Rabu (27/3/2024).

Dia menyebut, pihaknya masih akan terus mendalami penyebab kecelakaan yang melibatkan tujuh kendaraan tersebut. Saat ini pengemudi truk tengah di Rumah Sakit.

"Ini masih kita gali terus dan ini untuk pengemudi truk sudah kita amankan di RS UKI, untuk korban lain sedang kita identifikasi, nanti kalau sudah lengkap baru kita akan sampaikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Hasby Ristama menjelaskan kecelakaan bermula saat kendaraan kendaraan truk kuning BG-8420-VB pengemudi berinisial MI (18) melebihi muatan berisi sofa menabrak kendaraan Brio plat B 2780 TYB dan expander hitam E-1505-MR sebelum gerbang tol 300 meter.

