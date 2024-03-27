Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

LAN DKI Jakarta : Harus Bersinergi dalam Menindak Peredaran Narkoba

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:58 WIB
LAN DKI Jakarta : Harus Bersinergi dalam Menindak Peredaran Narkoba
LAN DKI Jakarta menyebut harus bersinergi dalam menindak peredaran narkoba (Foto : LAN DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi DKI Jakarta meminta dukungan dari berbagai pihak untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disampaikan Ketua LAN Provinsi DKI Jakarta, Muhyiddin Syarif.

Syarif menyampaikan, LAN Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam upaya memberantas narkoba.

"Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di Jakarta," ujarnya, Rabu (27/3/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Pusat LAN, Letkol Chk Sultan Rusdal Inayatsyah menekankan, perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya pemberantasan narkoba. Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak juga perlu terus ditingkatkan.

"Kerja sama diperlukan guna mencapai Indonesia yang bersih dari narkoba," katanya.

Dirinya juga berharap, dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antar lembaga serta masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Jakarta.

"Kita harap acara ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan kita," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
