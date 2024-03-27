Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Tol Halim, Polisi Cek Urine Pengemudi Truk

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |16:29 WIB
Kecelakaan Beruntun di Tol Halim, Polisi Cek Urine Pengemudi Truk
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Polisi melakukan tes urin pada pengemudi truk berinisial MI yang masih berusia 18 tahun, diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Rabu (27/3/2024).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya telah mengamankan pengemudi truk bernomor polisi BG-8420-VB untuk menjalani tes urine untuk mengetahui apakah mabuk atau tidak.

“Tentu nanti kita tes urine,” kata Latif kepada wartawan, Rabu (27/3/2024).

Kepala Satuan (Kasat) Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Kompol Hasby Ristama mengatakan kronologi truk dikemudikan MI terlibat kecelakaan dengan dua kendaraan 300 meter sebelum menabrak kendaraan lain dan terbalik di Gerbang Tol Halim Utama.

“Bermula kendaraan kendaraan truk kuning BG-8420-VB pengemudi MI (18) melebihi muatan berisi sofa menabrak kendaraan Brio plat B 2780 TYB dan Xpander hitam E-1505-MR sebelum gerbang tol,” ujar Hasby.

Setelah terlibat kecelakaan dengan dua mobil tersebut, truk kemudian meninggalkan lokasi dengan mengebut dan mengarah ke gardu 3 Gerbang Tol Halim Utama. Di lokasi truk tersebut menabrak mobil Isuzu pick up bernomor polisi Z-8445-AH sampai terpental ke gardu 5.

Halaman:
1 2
      
