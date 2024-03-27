Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Sempur Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria di Sungai Ciliwung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:19 WIB
Warga Sempur Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria di Sungai Ciliwung
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Warga Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria di Sungai Ciliwung. Mayat pria yang tidak diketahui identitasnya itu sudah dibawa ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan, mayat itu ditemukan sekira pukul 11.15 WIB siang tadi. Awalnya, warga dan Babinsa sedang melakukan bersih-bersih di sekitaran Sungai Ciliwung.

"Ketika itu mendapat informasi dari pejalan kaki yang tidak diketahui namanya di bawah Jembatan Sempur ada mayat hanyut tersangkut di bebatuan," kata Surya dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Setelah dicek, ternyata benar ada mayat pria dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di bebatuan. Selanjutnya, mayat dievakuasi ke darat dan dilakukan identifikasi oleh Inafis Polresta Bogor Kota.

"Di badan korban tidak ditemukan bekas kekerasan atau luka, namun di wajah terdapat luka di sekitar kening, luka pelipis mata kiri," jelasnya.

Adapun ciri-ciri mayat pria tersebut yakni memakai kaos berkerah warna oranye, celana panjang kain warna coklat dengan ikat pinggang, tali sepatu warna hitam dan tidak menggunakan alas kaki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Bogor penemuan mayat mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669//mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174646//mayat-08kl_large.jpg
Tragis, WN China Tewas Terjatuh dari Lantai 35 Apartemen Pademangan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173820//pembunuhan-0Lwi_large.jpg
Kronologi Pedagang Gas di Jakbar Dibantai hingga Tewas Gegara Tangki Minyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780//penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173674//mayat-0dM1_large.jpg
Tragis! Riki Tewas Mengenaskan dengan Tubuh Membengkak di Dalam Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement