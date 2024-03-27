Warga Sempur Bogor Digegerkan Temuan Mayat Pria di Sungai Ciliwung

BOGOR - Warga Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat pria di Sungai Ciliwung. Mayat pria yang tidak diketahui identitasnya itu sudah dibawa ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan, mayat itu ditemukan sekira pukul 11.15 WIB siang tadi. Awalnya, warga dan Babinsa sedang melakukan bersih-bersih di sekitaran Sungai Ciliwung.

"Ketika itu mendapat informasi dari pejalan kaki yang tidak diketahui namanya di bawah Jembatan Sempur ada mayat hanyut tersangkut di bebatuan," kata Surya dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Setelah dicek, ternyata benar ada mayat pria dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di bebatuan. Selanjutnya, mayat dievakuasi ke darat dan dilakukan identifikasi oleh Inafis Polresta Bogor Kota.

"Di badan korban tidak ditemukan bekas kekerasan atau luka, namun di wajah terdapat luka di sekitar kening, luka pelipis mata kiri," jelasnya.

Adapun ciri-ciri mayat pria tersebut yakni memakai kaos berkerah warna oranye, celana panjang kain warna coklat dengan ikat pinggang, tali sepatu warna hitam dan tidak menggunakan alas kaki.