INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Sumbang Perlengkapan Bayi untuk Keluarga Prasejahtera di Kebon Sirih Jakpus

Ismet Humaedi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:57 WIB
MNC Peduli Sumbang Perlengkapan Bayi untuk Keluarga Prasejahtera di Kebon Sirih Jakpus
MNC Peduli sumbang perlengkapan bayi ke keluarga prasejahtera di Kalipasir, Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MPI/Ismet)
JAKARTA – Kasih sayang dari orang tua maupun orang terdekat mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Namun, dua bayi mungil di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pihak lain karena kondisi saat ini.

Azka bayi berusia dua bulan, yang diasuh oleh Ibunya yang saat ini belum memiliki penghasilan. Lalu, Naura bayi berusia dua minggu yang yang dititipkan orangtuanya kepada kerabat. Kedua bayi ini sangat membutuhkan bantuan, utamanya kebutuhan harian bagi bayi tersebut.

Kebutuhan bayi memang cukup besar, oleh karena itu MNC Peduli berupaya meringankan beban dari Ibu dan kerabat bayi tersebut dengan memberikan bantuan berupa set pakaian bayi dan perlengkapan maternity untuk Ibu. Bantuan ini diserahkan MNC Peduli di Kalipasir, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Head of CSR MNC Group Tengku Havid mengatakan bahwa bantuan ini merupakan kepedulian terhadap warga sekitar. “MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen untuk dapat membantu warga di sekitar area perkantoran kami yang sangat membutuhkan bantuan,” ucap Tengku Havid.

“Kami berharap dapat meringankan beban dari pengasuh kedua bayi tersebut ini, dan semoga kedua bayi dapat tumbuh dengan sehat” tambah Havid.

(Salman Mardira)

      
