MEGAPOLITAN

Minibus Tabrak Beton Pembatas Jalan Gatot Subroto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:17 WIB
Minibus Tabrak Beton Pembatas Jalan Gatot Subroto
Kecelakaan di Jalan Gatot Subroto (Foto: TMC Polda Metro)
JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024) malam. Insiden itu terjadi tepatnya di dekat Gerbat Tol Semanggi 1 yang mengarah Kuningan.

Insiden itu, diketahui dari postingan TMC Polda Metro Jaya di akun X @TMCPoldaMetro. Dari foto yang diunggah, nampak satu unit mobil LCGC bewarna putih menambrak pembatas jalan sekitar pukul 19.00 WIB.

"Terjadi kecelakaan di Jl. Gatot Subroto Jaksel deket GT. Semanggi 1 arah Kuningan," demikian cuitan TMC Polda Metro Jaya, dikutip Rabu (27/3/2024) malam.

Kendati demikian, petugas masih berupa mengevakuaso mobil tersebut hingga kini. Adapun penanganan kecelakaan itu ditangani oleh petugas Polda Metro Jaya.

"Saat ini sedang penanganan unit Laka Polda Metro Jaya," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
