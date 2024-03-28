Daftar Tunggu Haji Capai 40 Tahun, BPKH Minta Generasi Muda Menabung Sejak Dini

JAKARTA – Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menjelaskan fenomena terkait lamanya antrian haji di Indonesia yang mencapai 40 tahun. Sehingga pada saat berangkat mereka sudah berumur atau lanjut usia.

Hal ini disampaikan dalam acara Berbagi Berkah Ramadhan Untuk Negeri berkolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan Rumah Zakat di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Jumlah jemaah yang menunggu untuk berangkat haji saat ini berjumlah 5,3 juta orang. Daftar tunggu rata-rata nasional 26 sampai 40 tahun dan khusus di DKI Jakarta sekitar 27 tahun,"kata Sulistyowati

Oleh karena itu, dia mengajak mengajak anak muda khususnya santri menabung biaya untuk berangkat haji sejak dini. Tujuannya agar jemaah haji dari Indonesia nantinya sudah ramai berusia muda.

"Haji itu fisik jadi jangan sampai nabung haji nunggu kerja. Mereka tau antrian haji lama, harapannya sejak mereka santri dibiasakan dengan membangun kesadaran dan mengajak santri mengerti pentingnya mendaftar haji sejak muda,”ungkap Lilis sapaan akrab Sulistyowati.

Sementara itu, Ajakan menabung haji sejak muda juga disuarakan konten kreator Fiki Naki yang hadir dan mengajak ribuan santri Darunnajah segera menabung untuk ibadah haji.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibagikan 1000 paket bingkisan lebaran senilai Rp250.000.000 melalui Rumah Zakat.