Soroti Ongkos Politik Semakin Besar, SBY: Pemilu Ini Mesti Diselamatkan!

JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu 2024 ongkos politiknya semakin besar hingga maraknya politik uang.

Hal itu disampaikan dalam acara buka puasa bersama dan silahturahmi bersama elite dan kader Partai Demokrat di Ballroom Hotel St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

"Pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik, di satu sisi ada good news tetapi di sisi lain ada bad news, yang mengganggu pikiran kita adalah Pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran, demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi," ujar SBY.

SBY menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak bad news itu ke depan perlu diselamatkan. Ia meminta agar tidak menyalahkan rakyat.