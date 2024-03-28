Todung Mulya Lubis: Nepotisme Lahirkan Abuse of Power Sehingga Menangkan Paslon 02 Satu Putaran

JAKARTA - Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam bentuk nepotisme yang dilakukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 02 berdampak pada abuse of power dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, yang dimulai dengan nepotisme melahirkan abuse of power dan berdampak pada pasangan calon 02 mendapatkan banyak suara yang memenangkan Pilpres 2024.

"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran," kata Todung.

Todung menjelaskan, penambahan suara terhadap pasangan Prabowo-Gibran terjadi karena adanya penggunaan instrumen kekuasaan yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan hal nepotisme.

Kata dia, Jokowi jelas mendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.

"Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )