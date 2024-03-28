Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Faskes RSUD Mokopido Tolitoli, Jokowi Tinjau Fasilitas Pelayanan BPJS Kesehatan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |02:11 WIB
Kunjungi Faskes RSUD Mokopido Tolitoli, Jokowi Tinjau Fasilitas Pelayanan BPJS Kesehatan
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu, 27 Maret 2024, untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sesaat setelah tiba, Presiden Jokowi langsung meninjau fasilitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada.

Sejumlah masyarakat pengguna fasilitas dari RSUD Mokopido Tolitoli mengapresiasi pelayanan yang diterima selama ini. Meski demikian, mereka juga memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit.

Salah satunya, Sukma, pasien BPJS di RSUD yang memberikan penilaian positif terhadap pelayanan kesehatan yang selama ini diterima. Namun, Sukma berharap RSUD dapat meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada.

“Kalau sama di rumah sakit ini barangkali fasilitasnya bisa ditambah seperti misalnya periksa darah tidak rujuk lagi ke Palu cuci darahnya,” kata Sukma.

Senada, pasien BPJS lainnya, Yunike juga menyampaikan harapannya agar fasilitas kesehatan di RSUD Mokopido Tolitoli dapat bertambah sehingga pelayanan kepada pasien makin optimal. Peningkatan fasilitas kesehatan tersebut juga diharapkan mampu meminimalisasi rujukan ke kota/kabupaten lain apabila ada kasus gawat darurat.

“Jadi kalau ada pasien yang gawat atau apa itu harus dirujuk, rujuknya ke ibu kota kabupaten yang jarak tempuh kurang lebih 12 jam. Itupun kalau kami lewat darat 12 jam jalanannya luar biasa,” ucap Yunike.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement