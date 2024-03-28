Kunjungi Faskes RSUD Mokopido Tolitoli, Jokowi Tinjau Fasilitas Pelayanan BPJS Kesehatan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu, 27 Maret 2024, untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sesaat setelah tiba, Presiden Jokowi langsung meninjau fasilitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada.

Sejumlah masyarakat pengguna fasilitas dari RSUD Mokopido Tolitoli mengapresiasi pelayanan yang diterima selama ini. Meski demikian, mereka juga memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit.

Salah satunya, Sukma, pasien BPJS di RSUD yang memberikan penilaian positif terhadap pelayanan kesehatan yang selama ini diterima. Namun, Sukma berharap RSUD dapat meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada.

“Kalau sama di rumah sakit ini barangkali fasilitasnya bisa ditambah seperti misalnya periksa darah tidak rujuk lagi ke Palu cuci darahnya,” kata Sukma.

Senada, pasien BPJS lainnya, Yunike juga menyampaikan harapannya agar fasilitas kesehatan di RSUD Mokopido Tolitoli dapat bertambah sehingga pelayanan kepada pasien makin optimal. Peningkatan fasilitas kesehatan tersebut juga diharapkan mampu meminimalisasi rujukan ke kota/kabupaten lain apabila ada kasus gawat darurat.

“Jadi kalau ada pasien yang gawat atau apa itu harus dirujuk, rujuknya ke ibu kota kabupaten yang jarak tempuh kurang lebih 12 jam. Itupun kalau kami lewat darat 12 jam jalanannya luar biasa,” ucap Yunike.