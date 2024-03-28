Sambut Baik Resolusi Gencatan Senjata untuk Gaza, MUI Minta PBB Bantu Hentikan Perang

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menyambut baik Resolusi 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan di antara Israel dan Palestina.

Ia pun berharap gencatan senjata dibarengi dengan penghentian perang antara kedua negara.

Diketahui Resolusi itu dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin 25 Maret 2024, lalu meminta agar Hamas segera membebaskan sandera dan memperluas aliran bantuan ke wilayah Gaza, Palestina.

"Seharusnya demikian bahkan stop war tidak sekedar tidak sekedar gencatan senjata gencetan senjata karena diminta oleh beberapa negara khususnya pada bulan puasa," kata Marsudi, Kamis (28/3/2024).

Dia menyebut, PBB seyogyanya dapat memberhentikan perang antara Gaza dan Israel yakni dengan mengutamakan jalur dialog antarkedua negara. Sebab, menurutnya, musyawarah merupakan bentuk penyelesaian yang beradab dibandingkan dengan perang.

"Ini tapi mestinya PBB itu harus bisa memberhentikan perang kembali kepada hukum jadi dialog diskusi musyawarah itu lebih beradab daripada penyelesaian dengan perang," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )