HOME NEWS NASIONAL

Kenang Masa Prajurit Bersama SBY, Prabowo Subianto: Beliau Waktu Itu Selalu Terbaik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:00 WIB
Kenang Masa Prajurit Bersama SBY, Prabowo Subianto: Beliau Waktu Itu Selalu Terbaik
SBY dan Prabowo Subianto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengenang masa saat dirinya satu angkatan militer bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mata Prabowo, SBY merupakan prajurit yang cinta demokrasi dan rakyat.

"Prajurit yang cita demokrasi, prajurit yang cinta rakyat dan saya pun demikian, memang saya satu angkatan sama beliau, awalnya satu angkatan," kata Prabowo saat memberi sambutan di acar buka puasa bersama dengan jajaran DPP Partai Demokrat di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Prabowo berkata, SBY selalu menjadi yang terbaik, mulai dari taruna hingga perwira. Berbeda dengannya, ia mengaku, dirinya agak sedikit nakal saat pendidikan militer bersama SBY.

"Awalnya satu angkatan, beliau waktu itu selalu yang terbaik, taruna terbaik, perwira terbaik, saya nakal, agak nakal. Rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang nakal," kata Prabowo disambut gelak tawa peserta.

Kendati begitu, Prabowo mengaku ada kesamaan dirinya dengan SBY. Kesamaan itu terletak, dirinya dan SBY menempati paviliun 5A semasa menjadi prajurit TNI.

"Waktu di taruna, kita menempatkan paviliun yang sama, walaupun tahunnya berbeda. Rupanya paviliun ini ada marwahnya, paviliun 5A di Akmil. Jadi yang pengin jadi presiden harus berusaha untuk tidur di paviliun 5A," seloroh Prabowo.

Halaman:
1 2
      
