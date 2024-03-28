Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Kaji Wacana KUA Gunakan Tanah Wakaf untuk Layani Semua Agama

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:30 WIB
Menag Kaji Wacana KUA Gunakan Tanah Wakaf untuk Layani Semua Agama
Menag Gus Yaqut (Foto: Dok Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa wakaf memiliki peranan besar untuk kemaslahatan umat. Termasuk dalam urusan keagamaan, di mana banyak Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan tanah wakaf.

"Bahkan tanah wakaf sebagian di Kementerian Agama digunakan untuk menjadikan atau urusan agama (KUA) oleh Kementerian Agama itu sebagian masih berstatus tanah wakaf," kata Menag dalam acara Gebyar Wakaf Ramadan 2024, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Terkait hal tersebut, dia mengaku tengah mengkaji penggunaan KUA berstatus wakaf tersebut untuk layanan semua agama.

Ia pun tengah menyiapkan transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pusat layanan lintas agama. Hal itu bertujuan untuk memperluas akses layanan bagi seluruh umat beragama.

"Kementerian Agama mengeluarkan wacana ingin menjadikan kantor urusan agama sebagai urusan semua agama, bukan hanya urusan agama Islam. Kita akan cek wakaf itu tergantung ikrarnya kalau tidak membatasi tidak spesifik itu bisa dipakai untuk apa saja," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/337/2910473/hut-ke-88-nwdi-menag-teruslah-jadi-inspirasi-bagi-generasi-muda-indonesia-XjLeKM9MCl.jpg
HUT ke-88 NWDI, Menag: Teruslah Jadi Inspirasi bagi Generasi Muda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/337/2910427/buka-pesparani-iii-menag-harap-umat-katolik-jadi-contoh-merawat-semangat-kebersamaan-RopbGgw1nc.jpg
Buka Pesparani III, Menag Harap Umat Katolik Jadi Contoh Merawat Semangat Kebersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/337/2853197/coretan-depok-di-gua-hira-begini-respons-menag-opxmO0ZRXH.jpg
Coretan Depok di Gua Hira, Begini Respons Menag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/26/337/2334073/menag-kembali-ingatkan-lagi-3-persoalan-penting-untuk-jaga-nkri-b8vnVwDGPU.jpg
Menag Kembali Ingatkan Lagi 3 Persoalan Penting untuk Jaga NKRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/03/337/1100844/menag-terserah-dpr-soal-wacana-penghapusan-haji-khusus-yz3oMtvliP.jpg
Menag Terserah DPR Soal Wacana Penghapusan Haji Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/03/337/1100772/tambah-kuota-haji-menag-akan-lobi-negara-lain-4mHzsFvOv3.jpg
Tambah Kuota Haji, Menag Akan Lobi Negara Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement