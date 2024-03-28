Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Tertunda, Komisi VII DPR Harap Menteri ESDM Bisa Hadiri Rapat Kerja

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:20 WIB
Sempat Tertunda, Komisi VII DPR Harap Menteri ESDM Bisa Hadiri Rapat Kerja
DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyayangkan penundaan rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beserta perwakilan dari MIND ID yang seharusnya digelar pada Senin 25 Maret 2024. 

Hal itu diungkapkan Gunhar mengingat Komisi VII telah merencanakan rapat tersebut sebelumnya dengan mempertimbangkan jadwal yang padat.

"Kita sengaja tidak memiliki jadwal terkait raker pada hari itu, karena sudah padat jadwal rapat. Namun sayangnya pihak menteri ESDM dan MIND ID meminta untuk ditunda secara mendadak," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 27 Maret 2024.

Komisi VII pun telah menjadwalkan ulang rapat kerja dengan pihak Kementerian ESDM dan MIND ID pada Kamis (28/3/2024). "Kami berharap, pihak Menteri ESDM dan MIND ID, tidak mangkir lagi," ujarnya.

Gunhar menegaskan, penjadwalan rapat telah dilakukan secara cermat, terutama mengingat masa sidang IV yang akan segera berakhir pada 5 April 2024. Kemudian, periode sidang berikutnya yang baru dimulai pada 14 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171414/dpr-3bsr_large.jpg
DPR Minta Magang Nasional Harus Berujung Serapan Tenaga Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement