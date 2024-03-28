Sempat Tertunda, Komisi VII DPR Harap Menteri ESDM Bisa Hadiri Rapat Kerja

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyayangkan penundaan rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beserta perwakilan dari MIND ID yang seharusnya digelar pada Senin 25 Maret 2024.

Hal itu diungkapkan Gunhar mengingat Komisi VII telah merencanakan rapat tersebut sebelumnya dengan mempertimbangkan jadwal yang padat.

"Kita sengaja tidak memiliki jadwal terkait raker pada hari itu, karena sudah padat jadwal rapat. Namun sayangnya pihak menteri ESDM dan MIND ID meminta untuk ditunda secara mendadak," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu 27 Maret 2024.

Komisi VII pun telah menjadwalkan ulang rapat kerja dengan pihak Kementerian ESDM dan MIND ID pada Kamis (28/3/2024). "Kami berharap, pihak Menteri ESDM dan MIND ID, tidak mangkir lagi," ujarnya.

Gunhar menegaskan, penjadwalan rapat telah dilakukan secara cermat, terutama mengingat masa sidang IV yang akan segera berakhir pada 5 April 2024. Kemudian, periode sidang berikutnya yang baru dimulai pada 14 Mei 2024.