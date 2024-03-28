Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kesaktian Sunan Bonang Konon Ubah Buah Aren Jadi Bongkahan Emas

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |05:28 WIB
Kesaktian Sunan Bonang Konon Ubah Buah Aren Jadi Bongkahan Emas
Sunan Bonang (Foto: Wikipedia)
A
A
A

SUNAN Bonang menjadi salah satu dari sembilan wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sosoknya konon memiliki karomah kesaktian yang luar biasa, yang menjadi perbincangan di masanya saat itu. Bahkan, karomah itu membuat Sunan Bonang bisa mengubah sebuah buah aren jadi bongkahan yang bernilai. 

Hal ini terjadi saat suatu ketika Sunan Bonang yang berjalan di hutan dihadang oleh Brandalan Lokajaya nama beken Raden Mas Said, perampok sadis yang terkenal di masa itu. Sang perampok ini tak segan-segan menyakiti korbannya, hingga tak sedikit orang-orang yang melintas jadi korbannya.

Saat itu, Raden Mas Said ini hendak merampok Sunan Bonang yang membawa tongkat berlapiskan emas. Dikisahkan dalam buku "Sunan Bonang Wali Keramat : Karomah, Kesaktian, dan Ajaran - Ajaran Hidup Sang Waliullah" karya Asti Musman, Sunan Bonang yang mengetahui maksud keinginan Brandalan Lokajaya begitu tenang menghadapinya.

Sunan Bonang pun tetap tenang dan menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Kesantunan dan kelembutan Sunan Bonang konon berhasil meluluhkan hati berandal dan perampok yang terkenal sadis.

Bentakan dan sikap kasar Lokajaya yang menyuruh Sunan Bonang memilih harta atau nyawa, menjadi kesempatan Sunan Bonang untuk menenangkan Lokajaya. Sunan Bonang pun berujar "Sabar - sabarlah dulu anakku. Kamu membutuhkan pisau ini? Oh gampang, gampang! Nanti aku berikan. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya siapa namamu nak? Mengapa kamu datang dan langsung bertindak kasar seperti ini? Ingatlah nak, orangtuamu itu orang yang taat,".

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
