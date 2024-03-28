Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didampingi Kuasa Hukum, Aiman Witjaksono Datangi Polda Metro Jaya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:11 WIB
Aiman Witjaksono didampingi pengacaranya datangi Polda Metro Jaya
Aiman Witjaksono didampingi pengacaranya datangi Polda Metro Jaya (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Aiman Witjaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi pada Kamis (28/3/2024). Aiman datang dengan ditemani para pengacara hukumnya.

Aiman tiba di Polda Metro Jaya pada sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan pakaian batik. Aiman tampak ditemani oleh salah satu anggota tim hukumnya, Tama Satrya Langkun.

Tak lama setelah itu, tim pengacara Aiman lainnya pun kembali datang ke Polda Metro Jaya, yakni Finsensius Mendrofa, Sangun Ragahdo Yosodiningrat, dan Yulianto Nurmansyah.

Aiman dan tim anggota hukumnya pun berjalan masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dia datang lantaran hendak memenuhi panggilan polisi, khususnya Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Aiman pun sempat menyapa awak media yang menunggu di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya tersebut. "Nanti saya bareng lainnya (tim pengacara)," kata Aiman di Polda Metro.

(Arief Setyadi )

      
