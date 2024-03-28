Datang ke Polda Metro, Aiman Witjaksono Dapat Surat SP3 Kasusnya

JAKARTA - Aiman Witjaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi pada Kamis (28/3/2024). Aiman pun mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasusnya tersebut.

"Laporan berkaitan saudara Aiman sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan," ujar pengacara Aiman, Finsensius Mendrofa pada wartawan, Kamis (28/3/2024).

Aiman tiba di Polda Metro Jaya pada sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan pakaian batik. Aiman tampak ditemani oleh salah satu anggota tim hukumnya, Tama Satrya Langkun.