Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang ke Polda Metro, Aiman Witjaksono Dapat Surat SP3 Kasusnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:23 WIB
Datang ke Polda Metro, Aiman Witjaksono Dapat Surat SP3 Kasusnya
Aiman Witjaksono (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Aiman Witjaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi pada Kamis (28/3/2024). Aiman pun mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasusnya tersebut.

"Laporan berkaitan saudara Aiman sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan," ujar pengacara Aiman, Finsensius Mendrofa pada wartawan, Kamis (28/3/2024).

Aiman tiba di Polda Metro Jaya pada sekira pukul 09.35 WIB dengan mengenakan pakaian batik. Aiman tampak ditemani oleh salah satu anggota tim hukumnya, Tama Satrya Langkun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998061/beredar-kabar-peringatan-erupsi-besar-gunung-gamalama-pvmbg-hoaks-RwG6gYrh0H.jpg
Beredar Kabar Peringatan Erupsi Besar Gunung Gamalama, PVMBG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993319/amien-rais-meninggal-hoax-tasniem-bapak-masih-mengisi-pengajian-di-mana-mana-kWeHlCBwBu.jpg
Amien Rais Meninggal Hoax, Tasniem : Bapak Masih Mengisi Pengajian di Mana-mana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement