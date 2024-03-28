Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putusan MKMK: Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik Meski Jabat Ketua GMNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:52 WIB
Putusan MKMK: Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik Meski Jabat Ketua GMNI
Suasana sidang MKMK. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sidang pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di gedung MK II, Jakarta Pusat hari ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak permohonan Harjo yang melaporkan hakim konstitusi Arief Hidayat.

Arief Hidayat dilaporkan imbas statusnya sebagai ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sebagai organisasi itu terafiliasi dengan partai politik.

 BACA JUGA:

"Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," kata ketua MKMK, I Gede Dewa Palguna, di ruang sidang, Kamis (28/3/2024).

Palguna melanjutkan, dissenting opinion yang disampaikan Arief saat memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga tidak melanggar kode etik kehakiman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156009/mk-48xz_large.jpg
Permohon Meninggal Dunia, MK Gugurkan Gugatan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/337/3143311/putusan_mk_soal_sd_mp_gratis_perindo_harap_jadi_langkah_sejahterakan_rakyat-TIHq_large.jpg
Putusan MK soal SD-SMP Gratis, Perindo Harap Jadi Langkah Sejahterakan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075451/mk-Z2Pj_large.jpg
Mantan Gubernur Sultra hingga Eks Dirut Uji Materi UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3052878/mk-ltf0_large.jpg
Jubir MK Senang, Bangga dan Gembira karena Banjir Dukungan Terkait Putusan Aturan Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052280/mendagri_tito_karnavian-nvzo_large.jpg
Mendagri Minta RUU Pilkada Ikut Pertimbangkan Putusan MK Terkait Pencalonan Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029894/breaking-news-mkmk-putuskan-anwar-usman-tak-terbukti-langgar-etik-6K1z671EHw.jpg
Breaking News! MKMK Putuskan Anwar Usman Tak Terbukti Langgar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement