Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan Dapat Dipilih 2 Kali

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:42 WIB
DPR Sahkan UU Desa, Masa Jabatan Kades 8 Tahun dan Dapat Dipilih 2 Kali
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Rancangan undang-undang atas perubahan kedua undang-undang atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara resmi disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan itu dilakukan DPR RI dalam forum pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna hari ini, Kamis (28/3/2024).

Pengambilan keputusan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Puan terlebih dahulu menanyakan kepada masing-masing fraksi atas RUU Desa ini.

"Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?" ujar Puan yang langsung dijawab setuju dari anggota Dewan yang hadir.

Sementara, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan terkait hasil pembahasan RUU desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Satu, penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi

Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50a, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan Permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa

Ketiga, penyisipan pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Kades UU Desa RUU Desa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/340/2966636/masa-jabatan-8-tahun-maksimal-dua-periode-kades-indonesia-bersatu-terima-kasih-ke-jokowi-zjqn1f4BC1.jpg
Masa Jabatan 8 Tahun Maksimal Dua Periode, Kades Indonesia Bersatu Terima Kasih ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/337/2933176/demo-di-gedung-dpr-memanas-massa-bakar-ban-hingga-lempari-botol-ke-petugas-mWyUH2QsH6.jpg
Demo di Gedung DPR Memanas, Massa Bakar Ban Hingga Lempari Botol ke Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/02/337/1189115/kerja-sama-apdesi-dan-apkasi-disambut-positif-QlQMmQpdkv.jpg
Kerja Sama Apdesi dan Apkasi Disambut Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/11/339/983258/dTi549Q8yI.jpg
Presiden Pengganti SBY Didesak Bentuk Kementerian Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/10/340/982970/MOQBQkf2hf.jpg
Kebangkitan Desa Nusantara Harus Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/13/339/954697/mUql9PEvsz.jpg
Kader PAN Diminta Kawal Implementasi UU Desa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement