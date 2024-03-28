Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Gerhana Matahari Total 8 April Juga Masuk Ramalan Jayabaya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:30 WIB
Ternyata Gerhana Matahari Total 8 April Juga Masuk Ramalan Jayabaya
Foto: Observatorium Bosscha
JAKARTA - Gerhana Matahari Total (GMT) akan terjadi pada 8 April 2024 atau menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

Observatorium Bosscha, Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan soal Gerhana Matahari Total yang akan terjadi pada 8 April 2024.

Gerhana Matahari terjadi saat Matahari, Bulan dan Bumi berada segaris dalam ruang angkasa. Gerhana Matahari Total terjadi saat piringan Bulan menutupi dengan sempurna seluruh piringan Matahari.

Mengingat kecilnya diameter Bulan, lintasan bayangan Bulan yang jatuh ke permukaan Bumi saat gerhana terjadi hanya melingkupi sebagian kecil area di Bumi. Demikian penjelasan dilansir dalam akun Instagram bosschaobservatory, Jakarta

Kemudian karena dinamika rotasi Bumi, daerah yang dilalui gerhana akan berbeda-beda di setiap kesempatannya. Gerhana Matahari Total yang akan terjadi pada tanggal 8 April mendatang akan melalui bagian Pasifik selatan, Amerika tengah hingga Amerika Utara.

Gerhana akan terjadi pada sekitar pukul 17.45-18.49 UTC atau bertepatan dengan tengah malam di wilayah Indonesia.

Proses akan adanya gerhana juga sebenarnya menjadi salah satu topik dalam ramalan Jayabaya.

Prabu Jayabaya (1135-1159) adalah raja kerajaan Kediri. Ia dikenal lewat tulisannya yakni Ramalan Jayabaya.

Ada beberapa naskah yang berisi Ramalan Jayabaya, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babad Tanah Jawi.

Dalam satu diantara bait ramalan Jayabaya dituliskan;

"Akeh ingkang gara-gara. Udan salah mangsa prapti. Akeh lindhu lan grahana. Dalajate salin-salit. Pepati tanpa aji. Anutug ing jaman sewu, Wolung atus ta iya Tanah Jawa pothar pathir, Ratu Kara Murka Kuthila pan sirna".

Terjemahannya :

"Banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi (kebanjiran) hingga tidak ada curah hujan sama sekali (kekeringan). "

Halaman: 1 2
1 2
      
