2 Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang Masih Aktif Bertugas

ADA dua nama jenderal bintang 4 yang aktif bertugas di TNI. Jenderal TNI menjadi pangkat teratas dalam golongan perwira tinggi (pati) TNI AD. Berada satu tingkat di atas Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3.

Memiliki tanda bintang 4, Jenderal TNI setara dengan pangkat Laksamana di Angkatan Laut dan Marsekal di Angkatan Udara. Kendati begitu, penyebutan Jenderal TNI sendiri lebih identik digunakan bagi Pati TNI AD.

Saat ini, ada dua sosok jenderal bintang 4 yang aktif bertugas. Masing-masing dari mereka menjabat sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

1. Jenderal TNI Agus Subiyanto

Saat ini Jenderal TNI Agus Subiyanto aktif menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Posisi tersebut didapat ketika menggantikan Laksamana Yudo Margono pada November 2023 lalu.

Sebelum menjadi Panglima TNI, jebolan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini sudah banyak mengemban berbagai jabatan penting lainnya.

Pada 2020, Agus pernah dipercaya sebagai Danrem 061/Surya Kencana. Tak lama berselang, ia ditunjuk Komandan Paspampres (Danpaspampres) menggantikan Maruli Simanjuntak.

Kurang dari setahun menjadi perisai hidup Presiden Joko Widodo (Jokowi), Agus mendapat tugas baru sebagai Pangdam III/Siliwangi (2021-2022). Waktu itu, tentara kelahiran Cimahi ini menggantikan Mayjen Nugroho Budi Wiryanto.

Karier militer Agus Subiyanto semakin moncer ketika menjabat sebagai Wakil KSAD periode 2022-2023. Sekitar Oktober 2023, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Sejalan dengan tugas barunya, pangkatnya pun menjadi Jenderal TNI atau bintang 4.

Belum lama menduduki jabatan KSAD, Agus Subiyanto diusulkan menjadi calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Pada akhirnya, ia resmi dilantik menjadi Panglima TNI pada Rabu, (22/11/2023).