Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang Masih Aktif Bertugas

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:50 WIB
2 Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang Masih Aktif Bertugas
Jenderal Agus Subiyanto dan Jenderal Maruli Simanjuntak. (Foto: MPI)
A
A
A

ADA dua nama jenderal bintang 4 yang aktif bertugas di TNI. Jenderal TNI menjadi pangkat teratas dalam golongan perwira tinggi (pati) TNI AD. Berada satu tingkat di atas Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3.

Memiliki tanda bintang 4, Jenderal TNI setara dengan pangkat Laksamana di Angkatan Laut dan Marsekal di Angkatan Udara. Kendati begitu, penyebutan Jenderal TNI sendiri lebih identik digunakan bagi Pati TNI AD.

Saat ini, ada dua sosok jenderal bintang 4 yang aktif bertugas. Masing-masing dari mereka menjabat sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

1. Jenderal TNI Agus Subiyanto

Saat ini Jenderal TNI Agus Subiyanto aktif menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Posisi tersebut didapat ketika menggantikan Laksamana Yudo Margono pada November 2023 lalu.

Sebelum menjadi Panglima TNI, jebolan Akademi Militer (Akmil) 1991 ini sudah banyak mengemban berbagai jabatan penting lainnya.

 BACA JUGA:

Pada 2020, Agus pernah dipercaya sebagai Danrem 061/Surya Kencana. Tak lama berselang, ia ditunjuk Komandan Paspampres (Danpaspampres) menggantikan Maruli Simanjuntak.

Kurang dari setahun menjadi perisai hidup Presiden Joko Widodo (Jokowi), Agus mendapat tugas baru sebagai Pangdam III/Siliwangi (2021-2022). Waktu itu, tentara kelahiran Cimahi ini menggantikan Mayjen Nugroho Budi Wiryanto.

Karier militer Agus Subiyanto semakin moncer ketika menjabat sebagai Wakil KSAD periode 2022-2023. Sekitar Oktober 2023, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Sejalan dengan tugas barunya, pangkatnya pun menjadi Jenderal TNI atau bintang 4.

 BACA JUGA:

Belum lama menduduki jabatan KSAD, Agus Subiyanto diusulkan menjadi calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Pada akhirnya, ia resmi dilantik menjadi Panglima TNI pada Rabu, (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172713/dandim-Xiag_large.jpg
Oknum TNI Lepas Tembakan di Bank BUMN Nyaris Mengenai Anggota Intel Kodim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172623/syamsu_rizal-8Weu_large.jpg
ART Zaskia Mecca Dianiaya Oknum TNI, Komisi I Nilai Bisa Rusak Kepercayaan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement