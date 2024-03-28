Mudik Lebaran 2024, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Komitmen MNC Group Bantu Pemerintah

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Hal itu diucapkan Hary saat melepas Tim Liputan iNews Media Grup untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024)

Hary menegaskan, MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

“Setiap tahun kita bekerjasama dengan pemerintah dan membantu peliputan mudik dimana mudik ini adalah hajatan yang sangat besar karena diperkirakan mencapai 193 Juta orang,"ucapnya.

Setidaknya ada sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Grup dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

"Tentunya kita akan memaksimalkan peliputan-peliputan ini semoga semuanya berjalan dengan baik. Selamat bertugas dan hati-hati di jalan,"tuturnya.

Turut hadir dalam pelepasan tim mudik ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Untuk itu dia menyambut baik tim peliputan yang membantu komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

(Khafid Mardiyansyah)