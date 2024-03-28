Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mudik Lebaran 2024, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Komitmen MNC Group Bantu Pemerintah

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |16:18 WIB
Mudik Lebaran 2024, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Komitmen MNC Group Bantu Pemerintah
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Hal itu diucapkan Hary saat melepas Tim Liputan iNews Media Grup untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024)

Hary menegaskan, MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

“Setiap tahun kita bekerjasama dengan pemerintah dan membantu peliputan mudik dimana mudik ini adalah hajatan yang sangat besar karena diperkirakan mencapai 193 Juta orang,"ucapnya.

Setidaknya ada sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Grup dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

"Tentunya kita akan memaksimalkan peliputan-peliputan ini semoga semuanya berjalan dengan baik. Selamat bertugas dan hati-hati di jalan,"tuturnya.

Turut hadir dalam pelepasan tim mudik ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Untuk itu dia menyambut baik tim peliputan yang membantu komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119//hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276//mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174232//mnc_insurance-taWr_large.jpg
Gandeng BSP, MNC Insurance Perkuat Layanan Keperantaraan Asuransi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653//mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173566//mnc_asset_management-pjcs_large.jpg
MNC Asset Management Jadi Bukti Nyata, Penghargaan Dorong Pertumbuhan Investasi Syariah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173548//mnc_asset_management-c6Jh_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan Best Sharia Awards 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement