Kemenangan Prabowo-Gibran Dianggap karena Bansos, Otto Hasibuan: Melukai Hati Rakyat

JAKARTA - Anggota Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut pengembangan narasi yang menyudutkan kemenangan Pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena adanya Bantuan Sosial (Bansos) tentu melukai hati rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan dia dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat.

"Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun sekaan akan rakyat memilih Prabowo-Gibran karena adanya kecurangan dan adanya bansos, terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia," kata Otto di ruang sidang MK, Kamis (28/3/2024).

Dia menilai, saat hari pemungutan suara 14 Februari 2024, rakyat dengan hati nuraninya tulus memilih Prabowo-Gibran.

"Dan menafikan hak rakyat indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas, karena rakyat indonesia memilih Prabowo-Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia," sambungnya.

Karena itu, kata Otto tuduhan tersebut tentu melukai hati rakyat Indonesia.