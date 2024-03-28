Hary Tanoe Lepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2024 iNews Media Grup

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) telah melepas tim liputan iNews Media Grup untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 di kawasan Lobby Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024) sore.

Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Grup dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, liputan dari tim untuk arus mudik dan balik ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan iNews Media Grup untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

"Tim ini membantu masyarakat untuk mengetahui arus lalu lintas baik saat mudik ataupun arus balik. Setiap tahun kami bekerjasama dengan pemerintah dan kepolisian membantu peliputan mudik, karena ini hajatan yang sangat besar," kata Hary Tanoesoedibjo di INews Tower, Kamis (28/3/2024)

Dia menjelaskan, selain membantu masyarakat dengan adanya pemberitaan oleh tim mudik iNews Media Grup ini dapat meringankan tugas pemerintah dan kepolisian yang turut serta bertugas dalam arus mudik 2024.