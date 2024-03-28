Pemudik Tahun Ini Diprediksi 190 Juta Orang, Jokowi Imbau Pulang Lebih Awal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk mudik lebih awal pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 ini. Jokowi menjelaskan bahwa mudik tahun ini diprediksi akan mengalami kenaikan hingga 57 persen. Dirinya mengungkapkan bahwa jumlah pemudik tahun ini mencapai 190 juta.

"Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih ini dari survei," kata Jokowi usai menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia ke XII tahun 2024, di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Maka dari itu, Jokowi mengimbau agar masyarakat yang mudik dapat melakukan perjalanan lebih awal.