Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Tim Liputan Mudik, Budi Karya: Kolaborasi iNews Media Grup, Korlantas dan Kemenhub Insya Allah Berhasil

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:25 WIB
Lepas Tim Liputan Mudik, Budi Karya: Kolaborasi iNews Media Grup, Korlantas dan Kemenhub Insya Allah Berhasil
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi terhadap bantuan dari MNC grup yang telah mengirimkan ratusan tim untuk meliput mudik Lebaran 2024. Menurutnya kolaborasi pemerintah dan media guna mensukseskan pemberitaan mengenai situasi mudik kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan INews media grup, dengan seluruh timnya karena selalu aktual memberikan berita. Oleh karenanya keberhasilan mudik terutama karena kolaborasi kami dengan media,"kata Budi dalam acara pelepasan Tim Liputan iNews Media Grup untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024)

"Kita selalu bicara tentang kolaborasi hari ini kolaborasi dengan iNews dan Korlantas dan Kemenhub yang akhirnya insyaAllah hasilkan suatu keberhasilan,"sambungnya.

Selain itu, peran media kata Budi juga bertujuan untuk menginformasikan terkait bagaimana menyikapi arus mudik dan balik 2024. Sekaligus memberikan tips-tips mudik kepada pada pengguna kendaraan.

"Kira butuh panggung untuk menjelaskan bagaimana mudik yang baik. Kalau kita berhasil apa yang kita buat maka akan berhasil karena dukungan rekan-rekan media,"ucapnya.

Sementara itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024.

Hary menegaskan, MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174855//truk-anU5_large.jpg
Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/65/3174315//ini_link_resmi_dan_cara_daftar_magang_nasional_bergaji_umr_2025-LCp6_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Daftar Magang Nasional Bergaji UMR 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276//mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174232//mnc_insurance-taWr_large.jpg
Gandeng BSP, MNC Insurance Perkuat Layanan Keperantaraan Asuransi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906//truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653//mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement