Lepas Tim Liputan Mudik, Budi Karya: Kolaborasi iNews Media Grup, Korlantas dan Kemenhub Insya Allah Berhasil

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi terhadap bantuan dari MNC grup yang telah mengirimkan ratusan tim untuk meliput mudik Lebaran 2024. Menurutnya kolaborasi pemerintah dan media guna mensukseskan pemberitaan mengenai situasi mudik kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan INews media grup, dengan seluruh timnya karena selalu aktual memberikan berita. Oleh karenanya keberhasilan mudik terutama karena kolaborasi kami dengan media,"kata Budi dalam acara pelepasan Tim Liputan iNews Media Grup untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 di iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024)

"Kita selalu bicara tentang kolaborasi hari ini kolaborasi dengan iNews dan Korlantas dan Kemenhub yang akhirnya insyaAllah hasilkan suatu keberhasilan,"sambungnya.

Selain itu, peran media kata Budi juga bertujuan untuk menginformasikan terkait bagaimana menyikapi arus mudik dan balik 2024. Sekaligus memberikan tips-tips mudik kepada pada pengguna kendaraan.

"Kira butuh panggung untuk menjelaskan bagaimana mudik yang baik. Kalau kita berhasil apa yang kita buat maka akan berhasil karena dukungan rekan-rekan media,"ucapnya.

Sementara itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024.

Hary menegaskan, MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta.