Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Selat Muria Bakal Muncul Usai Banjir Demak, BRIN: Perlu Proses Geologi Puluhan Juta Tahun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:58 WIB
Heboh Selat Muria Bakal Muncul Usai Banjir Demak, BRIN: Perlu Proses Geologi Puluhan Juta Tahun
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ir. Eko Soebowo menegaskan bahwa kemunculan Selat Muria yang telah hilang sekira 300 tahun itu memerlukan proses geologi dengan waktu puluhan juta tahun. Ia pun menepis bahwa kejadian banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah memicu kemunculan kembali Selat Muria.

Hal itu disampaikan dalam acara Media Lounge Discussion (Melodi) bertajuk 'Fenomena Selat Muria, Mungkinkah Muncul Kembali?' di Media Lounge Gedung B.J Habibie Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3/2024) sore.

"Muncul Selat Muria lagi? itu proses secara geologi sangat lama memerlukan waktu jutaan tahun kalau hanya sebentar nggak mungkin lah terjadi karena perlu proses geologi yang memakan waktu puluhan juta tahun," kata Eko.

Eko menilai kejadian banjir Demak dipicu curah hujan ekstrem. Selain itu dirinya melihat pemerintah daerah setempat tidak aware atau peduli dengan lingkungannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174713//meteor_jatuh_di_cirebon-mgXo_large.jpg
Heboh Benda Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Harganya jika Dijual Capai Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373//banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/33/3172050//aiser_khaled-KOSi_large.JPG
Aisar Khaled Diusir saat Bagikan Bantuan Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170686//banjir-Q2Nw_large.jpg
Hujan di Jakarta, Empat Ruas Jalan Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/1/3170644//bast_kemenbud_dan_brin-tOH2_large.jpeg
Kementerian Kebudayaan dan BRIN Teken Serah Terima Alih Status Aset 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement