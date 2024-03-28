Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompor Meleduk, Rumah Kontrakan di Jatinegara Terbakar Jelang Berbuka Puasa

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |17:47 WIB
Kompor Meleduk, Rumah Kontrakan di Jatinegara Terbakar Jelang Berbuka Puasa
JAKARTA - Sebuah rumah kontrakan seluas 3x10 meter di Jatinegara, terbakar saat Kamis sore ini (28/3/2024) menjelang waktu berbuka puasa. Rumah kontrakan tersebut terbakar lantaran penghuni rumah tengah memasak nasi, namun api dari kompor yang digunakan tiba-tiba membesar tak terkendali.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cipinang pulo maja RT 4/10, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur tersebut terbakar selama sekitar 30 menit. Api yang sempat membesar karena kompor tersebut dapat ditangani oleh para punggawa Damkar Jakarta Timur dengan sigap.

"Jadi awalnya api membesar saat penghuni rumah tengag menanak nasi namun tiba-tiba terjadi penyalaan dari kompor tempat memasak," jelas Gatot, Kamis (28/3/2024).

Gatot mengungkapkan total kerugian dari kebakaran yang menimpa rumah kontrakan tersebut, ditaksir merugikan pemilik hingga Rp50 Juta. Ruang dapur dari kontrakan mengalami kondisi hangus, dengan atap rumah yang ambruk.

