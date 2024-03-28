Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Singgung Pemilu di Depan Jokowi-Prabowo: Kalau Kurang Mengendalikan Diri Bawa Pengaruh Buruk

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:13 WIB
Wapres Singgung Pemilu di Depan Jokowi-Prabowo: Kalau Kurang Mengendalikan Diri Bawa Pengaruh Buruk
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyinggung soal Pemilihan Umum (Pemilu) di depan Presiden Jokowi dan para menteri diantaranya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat memberikan tausiyah buka puasa bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Kamis (28/3/2024).

Wapres mengatakan bahwa puasa memberikan hikmah karena puasa ibadah yang spesial. "Puasa yang kita lakukan ini adalah hikmah. Bukan satu, banyak hikmah. Karena itu puasa itu ibadah spesial."

"Apalagi abis pemilu, kalau kurang mengendalikan diri membawa pengaruh buruk. Banyak hikmah puasa. Maka puasa kalau tidak berdampak kuasanya tidak memiliki nilai. Banyak orang puasa gak dapet apa-apa," kata Wapres dalam tausiyahnya.

Selanjutnya, Wapres memberikan tausiyah di hadapan Jokowi dan menteri bahwa buka puasa bersama kali ini bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an pada 17 Ramadan.

"Allah SWT menurut perintah Alquran di bulan Ramadan persisnya ketika turun ke dunia itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ini tepat," katanya

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia. Secara umum, katanya Al-Qur'an diturunkan oleh semua manusia tanpa kecuali, tapi ketika itu ulama menyebutnya hidayah pemberian Allah.

"Itu hidayahnya beda. Karena orang muslim bisa mengambil manfaat. Allah SWT memberikan aturan kepada manusia supaya hidupnya teratur, bahagia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175186//prabowo-NC2Q_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Hadiri STQH Nasional ke-28 di Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174951//presiden_prabowo-nXhz_large.jpg
Harta Karun Tanah Jarang Capai Rp128 Triliun, Prabowo: Jangan Dicuri Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174802//prabowo-7RsH_large.jpg
Serahkan Rampasan Aset Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174788//prabowo_subianto-5LON_large.jpg
Prabowo Temukan Tumpukan Harta Karun Tanah Jarang, Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174786//prabowo_subianto-uEah_large.jpg
Prabowo Tak Tinggal Diam Usai Negara Dibobol Rp300 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement