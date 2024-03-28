Wapres Singgung Pemilu di Depan Jokowi-Prabowo: Kalau Kurang Mengendalikan Diri Bawa Pengaruh Buruk

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyinggung soal Pemilihan Umum (Pemilu) di depan Presiden Jokowi dan para menteri diantaranya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat memberikan tausiyah buka puasa bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Kamis (28/3/2024).

Wapres mengatakan bahwa puasa memberikan hikmah karena puasa ibadah yang spesial. "Puasa yang kita lakukan ini adalah hikmah. Bukan satu, banyak hikmah. Karena itu puasa itu ibadah spesial."

"Apalagi abis pemilu, kalau kurang mengendalikan diri membawa pengaruh buruk. Banyak hikmah puasa. Maka puasa kalau tidak berdampak kuasanya tidak memiliki nilai. Banyak orang puasa gak dapet apa-apa," kata Wapres dalam tausiyahnya.

Selanjutnya, Wapres memberikan tausiyah di hadapan Jokowi dan menteri bahwa buka puasa bersama kali ini bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an pada 17 Ramadan.

"Allah SWT menurut perintah Alquran di bulan Ramadan persisnya ketika turun ke dunia itu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ini tepat," katanya

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia. Secara umum, katanya Al-Qur'an diturunkan oleh semua manusia tanpa kecuali, tapi ketika itu ulama menyebutnya hidayah pemberian Allah.

"Itu hidayahnya beda. Karena orang muslim bisa mengambil manfaat. Allah SWT memberikan aturan kepada manusia supaya hidupnya teratur, bahagia," ujarnya.