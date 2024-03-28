Berbagi Kebaikan di Bulan Ramadhan, Lido Lake Resort by MNC Hotel dan MNC Peduli Santuni Anak Yatim

BOGOR - Lido Lake Resort by MNC Hotel bersama MNC Peduli menggelar kegiatan santunan anak yatim di Ballroom Mahoni Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan saling berbagi di bulan Ramadhan khususnya masyarakat di sekitar hotel.

"Hari ini kami dari Lido Lake Resort bersama MNC Peduli berbagi bersama anak yatim di sekitar kita daerah Watesjaya, kami di bulan yang baik ini berbagi bersama mereka kita berharap bahwa adanya perusahaan ini memberikan manfaat yang baik kepada mereka," kata General Manager Lido Lake Resort Dadi Mulyadi, Kamis (28/3/2024).

Sebagai perusahaan, pihaknya ingin memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terutama di bulan Ramadhan ini berbagi kepada anak-anak yatim.

"Sebelulnya kegiatan santunan ini rutin yang kami laksanakan setiap Ramadhan, bahwa kami berharap bulan Ramadhan ini kita sama-sama memberikan manfaat juga bagi mereka yang membutuhkan dan harapan kami juga semoga kegiatan ini juga bisa terus menerus gak cuma di bulan Ramadhan tapi utamanya di bulan yang baik ini kami ingin memberikan yang baik untuk mereka," ungkapnya.

Tak hanya santunan berupa uang, anak-anak yatim yang hadir juga diberikan paket sembako serta makanan untuk berbuka puasa. Mereka pun sangat antusias dan bahagian dengan kegiatan ini.