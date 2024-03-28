Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Mobil SNG Milik iNews Media Group, Siap Sajikan Liputan Arus Mudik 2024

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:51 WIB
Mengenal Mobil SNG Milik iNews Media Group, Siap Sajikan Liputan Arus Mudik 2024
JAKARTA- Tim Liputan Mudik 2024 iNews Media Group resmi diluncurkan untuk menyajikan liputan arus lalu lintas di musik mudik 2024. Salah satu kendaraan yang menarik milik iNews Media Group ada Satelite News Gathering (SNG).

Mobil van ini mengangkut peralatan canggih untuk menunjang hasil liputan pada jurnalis di lapangan nantinya. Total 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

Sementara untuk armada tempurnya mereka dibekali 20 armada mobil dan 4 Van SNG. Apa kelebihan dari Van SNG?

SNG merupakan piranti (alat) untuk transmisi satelit portable, yang berarti SNG lebih praktis untuk dibawa kemana-mana (mudah berpindah tempat/mobile).

Beberapa kelebihan dari Van SNG ini mulai dari jangkauan layanan yang cepat hingga ke seluruh pelosok negeri, memiliki kapasitas transmisi komunikasi data yang besar, sehingga sangat handal dalam konektivitas video maupun suara.

(Khafid Mardiyansyah)

      
