Kakorlantas: Terima Kasih untuk iNews Media Grup yang Ikut Mensosialisasikan Pergerakan Mudik

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyambut baik adanya Tim Liputan Mudik iNews Media Group. Menurutnya, media menjadi kunci kesuksesan pengelolaan arus lalu lintas selama musim mudik 2024.

"Media ini sangat luar biasa dalam mensukseskan kegiatan pengelolaan mudik tahun lalu, faktanya seperti itu," kata Kakorlantas Aan saat pelepasan tim Mudik iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Dia menilai keterlibatan iNews Media dalam menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas dapat membantu para pemudik untuk mendapatkan informasi terbaru.

"Saya ucapkan terima kasih pada iNews Media group yang ada di sini atas kerja sama selama ini meng-update ikut mensosialisasikan apa-apa yang menjadi cara-cara kita saat bergerak mengelola lalu lintas dan sebagainya," ujarnya.

Sebagai informasi, menurut survei Kementerian Perhubungan akan ada 193,6 juta kendaraan yang berjalan baik itu roda dua, roda empat atau lebih.