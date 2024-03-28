Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas: Terima Kasih untuk iNews Media Grup yang Ikut Mensosialisasikan Pergerakan Mudik

Ismet Humaedi , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:07 WIB
Kakorlantas: Terima Kasih untuk iNews Media Grup yang Ikut Mensosialisasikan Pergerakan Mudik
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyambut baik adanya Tim Liputan Mudik iNews Media Group. Menurutnya, media menjadi kunci kesuksesan pengelolaan arus lalu lintas selama musim mudik 2024.

"Media ini sangat luar biasa dalam mensukseskan kegiatan pengelolaan mudik tahun lalu, faktanya seperti itu," kata Kakorlantas Aan saat pelepasan tim Mudik iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Dia menilai keterlibatan iNews Media dalam menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas dapat membantu para pemudik untuk mendapatkan informasi terbaru.

"Saya ucapkan terima kasih pada iNews Media group yang ada di sini atas kerja sama selama ini meng-update ikut mensosialisasikan apa-apa yang menjadi cara-cara kita saat bergerak mengelola lalu lintas dan sebagainya," ujarnya.

Sebagai informasi, menurut survei Kementerian Perhubungan akan ada 193,6 juta kendaraan yang berjalan baik itu roda dua, roda empat atau lebih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276//mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174232//mnc_insurance-taWr_large.jpg
Gandeng BSP, MNC Insurance Perkuat Layanan Keperantaraan Asuransi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653//mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173566//mnc_asset_management-pjcs_large.jpg
MNC Asset Management Jadi Bukti Nyata, Penghargaan Dorong Pertumbuhan Investasi Syariah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173548//mnc_asset_management-c6Jh_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan Best Sharia Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172699//menkeu_purbaya-hKsL_large.jpg
Purbaya Bantah Dikte Bank Himbara Naikkan Bunga Deposito Dolar AS 4 Persen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement