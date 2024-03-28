Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diminta Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres MK, Ini Respons Sri Mulyani

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |20:45 WIB
Diminta Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres MK, Ini Respons Sri Mulyani
Sri Mulyani. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan respons terkait namanya yang diharapkan Tim Hukum Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk hadir menjadi saksi pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat dikonfirmasi hal tersebut, Sri Mulyani memilih bungkam serta melanjutkan jalannya menuju mobil. Sri Mulyani diketahui menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara yang digelar oleh Presiden Jokowi.

Sri Mulyani hanya menggeleng kepalanya saat ditanyai mengenai kabar namanya disebut oleh Tim Hukum AMIN untuk diajukan menjadi saksi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir menyebut bahwa pihaknya akan menghadirkan beberapa menteri kabinet sebagai saksi pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, kata Ari, pihaknya menunggu keputusan dari Majelis Hakim Konstitusi diperbolehkan atau tidaknya beberapa menteri tersebut dalam persidangan.

"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut," kata Ari di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Halaman:
1 2
      
